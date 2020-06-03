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“جويلي”: شبح تقسيم ليبيا قائم بسبب الأطراف الخارجية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم المدعو أسامة جويلي، آمر ما تعرف بـ”غرفة العمليات العسكرية المشتركة بالمنطقة الغربية” التابعة لـ”حكومة الوفاق”  أن شبح التقسيم أصبح قائما في ليبيا.

وواصل “جويلي” زعمه عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وإحدى أذرع تنظيم الإخوان الإرهابي الإعلامية، أن بعض الدول ربما تدعم مشروع التقسيم بدعم بعض التوجهات من أطراف أجنبية واستخدامها كأذرع لتقسيم ليبيا.

وادعى بقوله أنه على الجميع المحافظة على ليبيا كوحدة واحدة، وعلى أهل الخير والحكماء والمشايخ، تقدير المصلحة، والحفاظ على استقرار مدنهم وبنيتها التحتية، والوقوف في وجه الظالم، ومنعه من استخدام المدن كغطاء ومأوى للأعمال الظالمة”.

وتابع ادعائه، أن سياسة الوفاق ومليشياتها العسكرية، الابتعاد لآخر لحظة عن المدن، لما قد يلحق بها من آثار جانبية على المدنيين، وحذرنا أهل الأصابعة في السابق عدة مرات، بأنه يجب طرد المسلحين المتواجدة بينهم إلى خارج المنطقة، وأن يتخلوا عن أسلحتهم”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الا يستحى هذا الميبون عندما يطلب مرتزق سورى من مليشياوى فتيات من الزنتان ينيكهم مع عصابته الاجرامية ياديوث ياحقير فمن يبيع وطنه يبيع شرفه تقدم بناتك واخواتك قربان للمرتزقة اتفووووه عليك حقير ملعون جلبت العار للزنتان المفروض يرجموك

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    • ههههه وين كانوا عايشين هالنماذج الحقيرة؟ البلاد قسموها بايديهم وبعد هذا كله جاي يحذر من التقسيم.. ملة وقحة صدق فيهم القذافي لما قال ماعندهمش اصل

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