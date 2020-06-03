“الوطني لمكافحة الأمراض”: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 14 حالة جديدة موجبة لفيروس كورونا 8 منهم في غريان، وذلك خلال نشرته اليومية للتطور الوبائي في البلاد.

وأوضح في منشور له عبر صفحته بفيسبوك، أن الحالات ال 14 الموجبة لفيروس كورونا المستجد مفصلة كالآتي:

– عدد حالة ( 1 ) موجبة جديدة من مدينة طرابلس تم الكشف عليها بمستشفى الخضراء العام.

– عدد حالة ( 1) موجبة جديدة من مدينة غريان سجلت بمستشفى غريان العام.

– عدد حالة ( 1 ) قادمة من السفر وهو مواطن من مدينة الزنتان

– عدد ( 8 ) حالات سجلت في مدينة غريان لمواطنين عائدين من الجنوب

-عدد ( 2 ) حالات سجلت في مدينة زليتن لمواطنين عائدين من الجنوب الليبي

– عدد حالة ( 1 ) سجلت في مدينة صرمان لمواطن عائد من الجنوب الليبي

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنون ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

وطلب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي

ودعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين إلى التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195 لأي إستفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

وأكظ أن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.