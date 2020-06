“دوجاريك” يعلن استئناف عمل لجنة 5+5 برئاسة “ستيفاني وليامز”

أعلنت الناطق

باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الأربعاء، أن لجنة المباحثات ‏العسكرية

الليبية المشتركة “5 + 5″، استأنفت عملها.‏

وأوضح دوجاريك ، أنه كان هناك ‏اجتماع عبر الفيديو،

مع اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، برئاسة ‏المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا

بالإنابة، ستيفاني ويليامز.‏

وبين الناطق

باسم الأمم المتحدة أن “ويليامز” تحدثت مع خمسة ممثلين ‏من وفد الجيش،

متوقعا عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق غير المعتمدة، في ‏الأيام المقبلة.

وأكد دوجاريك استمرار

المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق ‏النار، والترتيبات ذات الصلة.

يذكرأن بعثة

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت ترحيبها بقبول كل من ‏حكومة الوفاق غير المعتمدة

والجيش استئناف مباحثات ‏وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً

على مسودة الاتفاق ‏التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية

‏المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020م.‏

