أعلنت الناطق
باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الأربعاء، أن لجنة المباحثات العسكرية
الليبية المشتركة “5 + 5″، استأنفت عملها.
وأوضح دوجاريك ، أنه كان هناك اجتماع عبر الفيديو،
مع اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، برئاسة المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا
بالإنابة، ستيفاني ويليامز.
وبين الناطق
باسم الأمم المتحدة أن “ويليامز” تحدثت مع خمسة ممثلين من وفد الجيش،
متوقعا عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق غير المعتمدة، في الأيام المقبلة.
وأكد دوجاريك استمرار
المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار، والترتيبات ذات الصلة.
يذكرأن بعثة
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت ترحيبها بقبول كل من حكومة الوفاق غير المعتمدة
والجيش استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً
على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية
المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020م.
The post “دوجاريك” يعلن استئناف عمل لجنة 5+5 برئاسة “ستيفاني وليامز” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
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