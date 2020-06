لجنة مجابهة كورونا بمصراتة تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدية

أعلنت اللجنة

العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة أمس الأربعاء

عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في

بيان لها أن مركز شهداء الزورق للكشف المبكر فحص 8 حالات تم تحوليها لفريق الرصد

والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة

الأمراض في انتظار نتائج التحاليل.

وأضافت أن مركز

شهداء المقاصبة للكشف المبكر قام بفحص حالتين وهما بصحة جيدة ولا تعانيان من أعراض

فيروس كورونا .

وبينت أن مركز

الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام أعلن خروج حالتين من الإيواء بعد إثبات

التحاليل عدم إصابتهما بفيروس كورونا.

وتابع البيان أن مركز

الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قام بسحب 175 مسحة أنفية بلعومية مختلفة وجرى

إرسالها لمركز مكافحة الأمراض في انتظار النتائج.

وأكدت اللجنة أن مركز

العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي لم يسجل دخول حالات جديدة لهذا اليوم.

