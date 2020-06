أعلنت إدارة رياض الأطفال التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة ، اليوم الخميس، انتهاء العام الدراسي 2019-2020.

وأوضحت

الإدارة في بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

أن هذا القرار يأتي نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد وانتشار جائحة فيروس كورونا و

حرصا على سلامة الأطفال.

