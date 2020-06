جادو…نتائج فحص جميع العينات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا جاءت سالبة

أعلنت بلدية جادو اليوم الخميس أن فريق الرصد والتقصي التابع للجنة

الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا بالبلدية قام بأخد عينات يوم أمس الأربعاء من بعض

المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا لفحصها.

وأوضحت البلدية في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن

العينات تم إرسالها إلى المختبر المرجعي بالعاصمة طرابلس لإجراء التحاليل اللازمة.

وأضافت أن نتائج جميع العينات كانت سالبة لافتة إلى أن منها عينات للعائدين

من مدينة سبها.

ودعت لجنة الطوارئ العائدين من السفر والزائرين للمناطق الجنوبية للبلاد لضرورة

الالتزام التام بالحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما، إضافة إلى ضرورة التواصل

والتعاون مع اللجنة.

