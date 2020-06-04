اجتماع “عمل الوفاق” حول الاستثمار في الرأس المال البشري

عقد وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين اجتماعه الأول بلجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية للعام الجاري 2020 لمناقشة مشروعات وبرامج الصندوق “التأهيل التأسيسي والتخصصي” المعني بالاستثمار في الرأس المال البشري في ظل انتشار جائحة كورونا .

وتناول الاجتماع البرنامج التنفيذي العام لتمويل المشروعات الاقتصادية وبرامج التلمذة المهنية متناهية الصغر والصغرى ومشروعات ريادة الأعمال واستعراض المهام العامة للصندوق ومسارات الإجراءات التنفيذية، وعرض شامل لمراحل المشروع والوعاء الزمني، والشركاء الداعمين للصندوق واللجان العليا، والشركاء التنفيذيين مع الصندوق واللجان الفنية، مع شرح تفاصيل النموذج الاسترشادي والبيان التفصيلي للمشروع.

كما ناقش المجتمعون مع الوزير الفئات المستهدفة بالمشروع مع عرض نماذج لعدد “7” مشاريع جاهزة، من جملة المشاريع المقترحة والتي يصل عددها لـــــــ 60،000 مشروع تدريب على التلمذة المهنية والريادة الموجهة لإنشاء مشروعات تخدم غير المؤهلين بالتعاون مع القطاع الخاص في حال توفر التدفقات المالية اللازمة من الحكومة.

يذكر بأن الصندوق أبرم عدد من مذكرات التفاهم مطلع العام الجاري 2020عبر التمرير والتواصل الإلكتروني بين الصندوق وعدد من الجهات منها الهيئة العامة لرعاية أسر القتلى، والمفقودين والمبتورين والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والوكالة الليبية للتنمية، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030- حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق.

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