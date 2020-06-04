المتحدث باسم الرئاسة التركية: عرقلنا كثيرا تحركات حفتر

زعم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، أن موقف بلاده حيال مجريات الأحداث في ليبيا، مطابق لموقف الأمم المتحدة، موضحًا أن بلاده تتابع مجريات الأحداث في ليبيا، وأن حكومة الوفاق حققت نجاحات كبيرة في الميدان.
وذكر في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، أمس الأربعاء، أن تركيا ساهمت بشكل كبير في عرقلة محاولات خليفة حفتر، لارتكاب ما وصفها بـ”المجازر” بحق الشعب الليبي، – حسب قوله.
وواصل متحدث حزب العدالة والتنمية التركي: “اعتداءات ميليشيا حفتر ضد المستشفيات والمرافق العامة والمدنيين، ترتقي لمستوى جرائم حرب”، مُطالبًا المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الحكومة التي وصفها بـ”الشرعية”.
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