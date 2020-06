السراج: ندعو الدول التي تدعم “الفوضى” في ليبيا إلى مراجعة مواقفها

دعا رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، أمس الأربعاء، ما وصفها بالدول

التي تدعم الفوضى في ليبيا إلى مراجعة موافقها.

ودعا السراج في

تصريح إعلامي من وصفهم بالنخب السياسية والمجتمعية والثقافية المدنية في

كل أنحاء ليبيا شرقا وغربا وجنوبا إلى خلق مناخ ينبذ ما وصفه بالعنف والعسكرة

وينادي بالحوار وحرية الرأي والتعددية والدولة المدنية، بحسب تعبيره.

وأضاف السراج أن

حكومة الوفاق ستعمل على ملاحقة كل من تسبب في إراقة الدماء وتدمير ليبيا قضائيا

وفق القانون الدولي.

كما اتهم حفتر

بإصدار أوامر بتفخيخ أحياء طرابلس ومنازل المدنيين وزرع الألغام فيها معلنا تقديم

إيطاليا مساعدات لإزالة هذه الألغام داعيا النازحين إلى عدم الاستعجال في العودة

إلى منازلهم في الوقت الراهن.

