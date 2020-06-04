رئيسا النواب والحكومة يبحثان احتياجات المواطنين من السلع الموينية

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة في مقر إقامته في القبة، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني.

وبحسب المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافي فإن اللقاء تم البحث فيه العديد من الملفات المهمة للحكومة الليبية.

وتابع الصافي أن اللقاء بحث فيه توفير السلع التموينية والصحية التي تخص المواطن وتوفير كل مايلزم في هذا الجانب.

وأكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لرئيس مجلس النواب على اهمية توفير التغطية والميزانية المالية اللازمة للحكومة الليبية.

وبدوره أكد رئيس مجلس النواب على توجيه مصرف ليبيا المركزي بضرورة توفير التغطية المالية للحكومة.

واطلع رئيس الحكومة الليبية رئيس مجلس النواب على دور الحكومة في مكافحة جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية المتبعة.

وحث رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة بالعمل حثيثا في كل المجالات المهمة.