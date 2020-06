روسيا تؤيد مبادرة عقيلة صالح بهدف الوصول لانتخابات برلمانية في ليبيا

أعربت روسيا، أمس الأربعاء، عن دعمها للمبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب

عقيلة صالح في 23 أبريل الماضي.

واعتبرت الخارجية الروسية في بيان أن مبادرة صالح تشكل أرضية لإطلاق

مفاوضات ليبية-ليبية بهدف التوصل إلى حلول توافقية للقضايا العالقة وتشكيل مؤسسات

الحكم في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الروسي شدد على “أهمية وقف الأعمال

القتالية وإطلاق حوار شامل بمشاركة أكبر القوى السياسية والتيارات الاجتماعية

الليبية في أسرع وقت ممكن”.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الي على ضرورة عدم التأخر في وقف

القتال واستئناف الحوار السياسي في ليبيا.

وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح، قد طرح، مبادرة للخروج من الأزمة التي

تعيشها ليبيا ترتكز على الحل السياسي وتقصي الحل العسكري، وتنتهي بإجراء انتخابات

برلمانية ورئاسية.

