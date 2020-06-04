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مركز بنغازي الطبي في دورة لـــ”الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي “

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت في مركز بنغازي الطبي دورة حول الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي نسقها مكتب تنمية الموارد البشرية “التدريب والتطوير والبحث العلمي” للمجموعة الثالثة من عناصر تمريض الطوارئ .

وأفاد المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي أن هذه الدورة الجديدة تأتي بعد تدريب مجموعتين من عناصر تمريض قسم الطوارئ في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.

وتقام هذه الدورات كل يوم إربعاء الساعة 10 صباحاً تحت إشراف مجموعة الأطباء والفنيين، الدكتور عبد الحكيم البرشة ومشاركة الدكتور أشرف الدرسي والدكتور سامي الأوجلي والدكتورة فدوى الشريف والدكتور ياسر الشاعري والدكتورة علياء العمامي.. وقد أثنت إدارة المركز على مجهودات المحاضرين لما فيه من تطوير ملحوظ للكوادر الطبية من أجل تحسين الخدمات الصحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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