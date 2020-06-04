“تعليم الوفاق” تضع اللمسات الأخيرة لخطتها الاستثنائية لاستكمال العام الدراسي

متابعة/218

عقد وزير التعليم “المكلف”بحكومة الوفاق محمد عماري في مقر المجلس الرئاسي بمدينة طرابلس اجتماعاً خُصِصَ لاستكمال مناقشة وضع الخطة الاستثنائية لعودة الدراسة واعتماد مواعيد نهائية لاجراء الامتحانات بالداخل والخار-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للوزارة.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة وعدد من مديري الإدارات المختصة بالوزارة و مديري مراكز الامتحانات والتوثيق والمعلومات والمركز العام للتدريب وتطوير التعليم ومدير مصلحة التفتيش التربوي ، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم .

وقدم مدير المركز الوطني للامتحانات مقترحاً متكاملاَ لمواعيد استئناف الدراسة ومواعيد الامتحانات النصفية والنهائية للشهادة الثانوية كما قدم مدير مصلحة التفتيش التربوي مقترحاَ لبعض الضوابط التربوية التي ينبغي مراعاتها في خطة العودة المدرسية.

واتفق المجتمعون على تكليف مصلحة التفتيش التربوي بصياغة وإعداد أسئلة استرشادية لكافة السنوات الدراسية ليتم عرضها في غضون أسبوعين من الآن من خلال المنصة الالكترونية “لنتعلم” التي اطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية ، كما تم تكليف لجنة الإشراف على الدروس التلفزيونية بالتركيز على عرض وشرح الأسئلة من خلال القنوات الفضائية المتفق معها فور الانتهاء من إعدادها.

و تم في الاجتماع تحديد موعد مبدئي لإجراء امتحانات الشهادتين بالخارج وهو 20 من شهر يوليو المقبل وسيعتمد بشكل نهائي بعد التنسيق مع الملحقيات الأكاديمية بمختلف الدول.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح لمكتب التواصل والإعلام بالوزارة بأن وزير التعليم سيجري سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة لضمان نجاح خطة الوزارة لاستئناف الدراسة والعمل على حلحلة وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المؤسسات التعليمية في استقبال طلابها العائدين لمقاعد الدراسة وسيتم نشر الخطة الاستثنائية لمواعيد استئناف الدراسة والامتحانات لمختلف السنوات والمراحل الدراسية بمجرد صدور قرار اعتمادها من الوزير.

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