حصر النازحين في “عمارات طريق السكة” لتسهيل عودتهم لمنازلهم

متابعة/218

ذكرت وزارة الداخية بحكومة الوفاق أن اللجنة الخاصة المكلفة بحصر النازحين باشرت أعمالها على مستوى مدينة طرابلس وضواحيها في المناطق التي لجأ إليها النازحون بعد بدء الاشتباكات المسلحة بالأطراف الجنوبية للعاصمة.

وتضم اللجنة المكلفة بالحصر -حسب منشور للوزارة- العميد “منصور الفيتوري” مسؤول ملف النازحين بمديرية أمن طرابلس ومقدم “أكرم الراجحي” مدير مكتب الشؤون النازحين والمهجرين بوزارة الداخلية، والدكتور “محمد الفاضل جبران” رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين وعدد من ضباط وضابطات وضباط الصف التابعين لجهاز الشرطة .

وتمثل عمل اللجنة مبدئياً بحصر النازحين المتواجدين بعمارات طريق السكة في طرابلس وذلك تنفيذا للاجتماع الذي عقدته اللجنة خلال اليومين الماضيين بشأن حصر النازحين الفعليين ومن أجبرتهم ظروف الحرب للنزوح وضمان عودتهم لمنازلهم أمنيين.

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة أن اللجنة مستمرة في أعمالها بناء على تعليمات وزير الداخلية لحصر النازحين والمهجرين وتسهيل عودتهم لديارهم بعد معاناة طويلة في النزوح .

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