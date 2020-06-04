مسؤول إيطالي: وضع درامي للمهاجرين في ليبيا يتطلب استجابة أوروبية مشتركة

قال مسؤول إيطالي إن “المهاجرين يعيشون في ليبيا وضعاً درامياً”، وأن “هناك حاجة لاستجابة أوروبية مشتركة”، إزاء هذا الأمر.

وأضاف الرئيس السابق للهيئة الوطنية للدفاع المدني، غويدو بيرتولازو، خلال مؤتمر صحفي في باليرمو الأربعاء، رداً على الصحفيين حول حالة طوارئ الهجرة، أن “ما يدور في ليبيا يحدث نصب أعين الجميع. إنه وضع مأساوي يتم إزاء أقصى عجز كامل من جانب القوى الأوروبية والعالمية”.

وأشار بيرتولازو الى أن “هذا الوضع سيشجع على المزيد من تدفقات الهجرة، وستجد صقلية مرة أخرى نفسها تحت ضغط كثيف للغاية”، مبينا أن رئيس الإقليم نيللو “موزوميتشي يجب أن يكون أكثر تصميما على التدخل في روما بغية اقتناء رد أوروبي مشترك ومتماسك”، والذي “يبدو لي غائباً في الوقت الحالي”.

وذكر الرئيس السابق للدفاع المدني أن “حالة طوارئ فيروس كورونا التي ضربت بلادنا والعالم بأسره، صرفت الانتباه عن هذه القضية المثيرة”، في إشارة الى قضية الهجرة دائماً. “لن يتم حل المشكلة في إفريقيا، وحالة الطوارئ هذه تهدد أي إمكانية لمساعدتهم في أوطانهم”، وهو السبيل الحقيقي والمهم الوحيد الذي يجب تطبيقه، وأنا أحدثكم كطبيب”.

ورأى بيتولازو أن “هذا الأمر ستكون له تداعيات على انتشار وباء كوفيد في أفريقيا من ناحية، حتى لو كان الوضع تحت السيطرة حاليًا”، لكن “من ناحية أخرى، سيسهم تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك القارة بتسهيل تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يطلبون الدعم عبر الصحراء”

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