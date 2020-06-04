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اجتماع أمني حول دمج “مكونات” داخلية الوفاق لدعم أمن المرافق

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر ديوان رئاسة مصلحة أمن المرافق والمنشآت في طرابلس، اجتماعاً أمنياً موسّعاً لوضع آلية أمنية بين مكونات وزارة الداخلية المكلفة بتشكيل قوة لدعم مصلحة أمن المرافق والمنشآت وتشكيل غرفة أمنية خاصة بهذا الشأن.

ضم الاجتماع رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ورئيس قوة العمليات الخاصة ومدير أمن طرابلس ورئيس قسم المعلومات بمكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية “فتحي باشاغا” وكخطوة أولى للتنسيق والتعاون بين أجهزة ومكونات وزارة الداخلية لترسيخ الأمن والاستقرار والمجاهرة به في العاصمة وعموم المدن الليبية-حسب ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اه لو يعلم عمر المختار أن احفادة اغلبهم مقشرين بصل . لم يطيقو العيش بعده بدون خونه واحتلال واستبدلو الاحتلال الايطالى بالعودة للاحتلال العثمانى واصبحو اجبن من أن يدعمو جيشهم ولو بالهتاف .

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