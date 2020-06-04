اجتماع أمني لدمج مكونات داخلية الوفاق لدعم مصلحة حراسة المرافق

شهد مقر ديوان رئاسة مصلحة أمن المرافق والمنشآت في طرابلس، اجتماعاً أمنياً موسّعاً لوضع آلية أمنية بين مكونات وزارة الداخلية المكلفة بتشكيل قوة لدعم مصلحة أمن المرافق والمنشآت وتشكيل غرفة أمنية خاصة بهذا الشأن.

ضم الاجتماع رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ورئيس قوة العمليات الخاصة ومدير أمن طرابلس ورئيس قسم المعلومات بمكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية “فتحي باشاغا” وكخطوة أولى للتنسيق والتعاون بين أجهزة ومكونات وزارة الداخلية لترسيخ الأمن والاستقرار والمجاهرة به في العاصمة وعموم المدن الليبية-حسب ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية