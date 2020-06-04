فرنسا تشيد بقبول الأطراف الليبية استئناف محادثات «5+5»

أشادت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، باتفاق حكومة الوفاق والقيادة العامة على استئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار على أساس الوثيقة التي أعدتها هذه اللجنة في 23 فبراير الماضي.

وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان، «دعمها الكامل» لاستئناف هذه المحادثات «فورًا» للإسراع في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن ذلك يأتي مواصلة لجهودها «المكثفة» على مدى الأيام الماضية مع الأطراف الليبية وشركائها الدوليين لتحقيق هذه «الخطوة الأولية».

وقالت إن الشروع في المحادثات يلزم أن «يقترن بتهدئة التوترات فورًا»، وأن يُفضي إلى «إبرام وقف إطلاق النار رسميا، وإلى تنفيذ المبادئ المُتفق عليها في مؤتمر برلين» في يناير الماضي والمتمثلة في «وقف التدخلات الأجنبية، وإنهاء انتهاكات حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية» بين الأطراف الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، قبول كل من حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في 23 فبراير 2020.

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