افتتاح نقطة إطفاء جديدة بميناء طرابلس -الشعاب

افتتح وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ، عميد “خالد مازن”،أمس الأربعاء نقطة جديدة لهيئة السلامة الوطنية بميناء طرابلس البحري – الشعاب التابعة لقسم سوق الجمعة بالهيئة.

وشهدت مراسم الافتتاح عرضاً لرجال الإطفاء الذين سيعملون بالنقطة بزيهم المهني وعرضاً للسيارات الحديثة المجهزة للنقطة – بحضور

رئيس هيئة السلامة الوطنية وونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ وآمر قاعدة طرابلس البحرية ومدير فرع الغربية ورئيس مكتب شؤون هيئة السلامة الوطنية.

ويأتي افتتاح النقطة الجديدة بميناء الشعاب ضمن خطط الهيئة في التوسع لتقديم خدماتها من أجل حماية الأرواح والممتلكات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خدمةً للصالح العام-ما أوردته الصفحة الرسمية للوزارة في منشور لها.

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