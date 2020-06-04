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«بركان الغضب» تعلن السيطرة على عين زارة ووادي الربيع

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الخميس، سيطرة قوات حكومة الوفاق على منطقتي عين زارة ووادي الربيع.

وقالت العملية إن المنطقتين «تم تحريرهما بالكامل»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو أعلن أمس الأربعاء، السيطرة على مطار طرابلس، و«مطاردة فلول» قوات القيادة العامة «الهاربة» منه باتجاه قصر بن غشير.

وتستمر المعارك في معظم محاور القتال حول العاصمة طرابلس، رغم إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبول طرفي النزاع الليبي العودة إلى طاولة المفاوضات العسكرية عبر لجنة «5+5» المنبثقة من مؤتمر برلين الدولي المنعقد في يناير الماضي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • كل ما يدخل مصيدة يدعى السيطرة عليها العبرة بالنهاية عندما نرى نفوق اعداد كبيرة من الجرذان مع توسيع مساحة المصيدة لتستوعب عدد اكبر وجرهم بعيدا عن السكان ولا يمكن لمرتزقة من نفايات الارهاب السورى الا ان تنكسر كما حدث فى سوريا وراينهاهم فى البواغيز ينهاروا بعد ان كانوا يسيطروا على معظم سوريا فارادة الشعب تنتصر دائما على الاخوان والاحتلال مصيره الزوال والخوان مصيرهم القبور او السجون

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    • لا مصيدة تتوسع ولاشيء. مؤخرتك هي الي تتوسع
      قوات الوفاق من قلب الحدث تستقبلهم الوالدة في بئر العالم لو تعرف مكانها.

      وهروب جماعي مليشيات هفتر المهزوم, ودعك من الأوهام
      معركة طرابلس أنتهت بالكامل, لم يبقى شيء سوى الأسبيعة وسوق خميس امسيحل كونهما ممر هروب

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    • افرح للمهجرين يا قرمطي, أنا شخصيا هجروني بسبب الجور والضيم
      واليوم نرجع معزز مكرم زي ما كنت.

      هذه فرحتنا, وليست فرحة المغول وفرحة الخراب

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