مصادر تكشف تفاصيل جديدة لزيارة حفتر إلى القاهرة ويحدد عدة مطالب أبرزها دعم مصر لوقف التوغل التركي

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة بشأن زيارة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى العاصمة المصرية القاهرة،ووفقاً للمصادر فإن حفتر أكد من القاهرة أن الجيش التركي يتدخل بشكل مباشر في معارك ليبيا.

ووفق تصريحات للمصادر لـ”قناة العربية”، فإن حفتر شدد على ضرورة انسحاب العسكريين الأتراك من بلاده قبل التفاوض مع حكومة الوفاق، مؤكداً كذلك أنه لا مباحثات قبل سحب حكومة الوفاق ميليشياتها.

وجدد قائد الجيش الليبي من القاهرة طلبه رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، مطالباً بدعم مصر دولياً لوقف التوغل التركي في ليبيا.

كما طالب حفتر – وفق المصادر – بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك العربية، داعيا إلى مراقبة دولية لمنع دخول السلاح لليبيا عبر تركيا.

من جهتها، أبلغت القاهرة حفتر بضرورة تفكيك الميليشيات ووقف تزويدها بالسلاح، كما شددت مصر على موقفها الرافض للتدخلات الخارجية في ليبيا.

كذلك، أكدت مصر على عدم السماح بأي تهديد للحدود المصرية الغربية.

يشار إلى أن أنقرة كانت أكدت أكثر من مرة استمرارها في دعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي، كما أقرت بإرسال مقاتلين إلى العاصمة طرابلس، في إطار ما سمته “المشورة والمساعدة العسكرية والاستشارية”، على الرغم من أنها كانت من ضمن الدول المشاركة بمؤتمر برلين في يناير الماضي، والذي دعا إلى وقف التدخلات الخارجية في البلاد التي مزقتها الحرب، وحظر توريد السلاح.

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