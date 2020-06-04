أخذ عينات من المخالطين للمصابين التسعة بـ«كورونا» في غريان

قال رئيس لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد ببلدية غريان نصرالدين الفزاني، إنه ستأخذ عينات عشوائية من المصابين التسعة بالفيروس داخل البلدية.

وأوضح الفزاني أنه فور إبلاغ المركز الوطني لمكافحة الأمراض اللجنة بنتائج عينات المصابين، تم التواصل معهم وعزلهم منزليا، حسب بيان المجلس البلدي غريان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأشار إلى أن الوضع الصحي للحالات المصابة مستقر، ولم يصل إلى مرحلة الخطر، داعيا الموطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتنفيذ قرار حظر التجول، والتقيد بالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي.

وأمس الأربعاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل ليبيا 14 إصابة جديدة بـ«كورونا»، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 196.

وأكد المركز أن الإصابات موزعة بواقع حالتين في مدينتي طرابلس وغريان وحالة جديدة عائدة من السفر من مدينة الزنتان و11 حالة موجبة لمواطنين عادوا من مدينة سبها إلى مدن أخرى، بواقع ثماني حالات سجلت في غريان وحالة في صرمان وحالتين في زليتن.

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