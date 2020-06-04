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روسيا تنفي دعم المشير حفتر بالطائرات

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى السفير الروسي لدى أنقرة، أليكسي يرهوف، وجود أي مقاتلات روسية داعمة للقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في ليبيا.

وأكد السفير الروسي في تصريحات تلفزيونية أن الصور التي نشرتها القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” على أنها لطائرات مقاتلة عسكرية روسية في ليبيا، أكد أنها عارية عن الصحة.

ودعا يرهوف القيادة الأمريكية في أفريقيا لتقديم أدلة أخرى ملموسة على وجود طائرات روسية في ليبيا لدعم المشير خليفة حفتر.

وكانت “أفريكوم” قد رجّحت أن الطائرة المقاتلة الروسية وصلت إلى ليبيا قادمة من قاعدة جوية في روسيا، مرورا بسوريا التي توقفت فيها وأعيد طلاؤها هناك لتمويه أصلها الروسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اكاذيب الامريكان ليست جديدة وكلنا نذكر اكذوبة اسلحة الدمار الشامل لدى صدام والصور المفبركة التى كانت سببا فى دمار العراق واليوم نرى ثورة غضب تحاصر معقل الارهاب الدولى البيت الابيض فالشعب الامريكى يرفض العنصرية والدور القذر للادارة الامريكية وقد نرى تقسيم امريكا على غرار الاتحاد السوفيتى !!

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  • هذه الأقوال هي مجرد تبريرات للتدخل التركي بدعم أمريكي وبمعني أصح غطاء للتدخل التركي وهذا ما حدث

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