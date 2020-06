ما تسمى بركان الغضب: قوات الوفاق سيطرت على منطقتى عين زارة ووادى الربيع

أعلنت ما تسمى بعملية بركان الغضب، الخميس، سيطرة قوات الوفاق على منطقتي عين زارة ووادي الربيع.

وأوضح المكتب الإعلامي للعملية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المنطقتين تم السيطرة عليهم بالكامل.

وكان المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو قد أعلن أمس الأربعاء سيطرة قوات الوفاق على مطار طرابلس بالكامل.

