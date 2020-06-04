ليبيا: هل ستشكل استعادة حكومة الوفاق لمطار طرابلس بداية مرحلة جديدة في المعارك حول العاصمة؟

مع إعلان قوات حكومة الوفاق سيطرتها على مطار طرابلس، هل تتغير موازين القوى على الأرض؟ وهل تشكل بذلك تحولا فارقا لصالحها في معاركها حول العاصمة ضد قوات المشير حفتر؟. من جانبه، يؤكد مراسل فرانس24 في ليبيا، أن حكومة الوفاق، تحقق تقدما عسكريا كبيرا على أكثر من محور. وبموازاة ذلك، تتحرك الآلة الدبلوماسية لطرفي النزاع، حيث تفيد أنباء بإجراء كل منهما اتصالات مع عواصم دول أجنبية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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