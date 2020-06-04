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استشهاد 12 شخصًا من عائلة واحدة بمنطقة قصر بن غشير في استهداف الطيران التركي المسير  

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف محمد اللافي أحد سكان طريق المنارة بمنطقة قصر بن غشير،  تفاصيل استشهاد 12 شخصًا من عائلته، في قصف الطيران التركي المسير لمنزله أمس الأربعاء.

وأوضح «اللافي» أن الطيران التركي، قم بتوجيه 4 ضربات إلى المنطقة السكنية التي يقطن فيها، وهو ما تسبب في وقوع الكثير من الخسائر في الأرواح وكذلك وقوع العديد من الإصابات.

جدير بالذكر أن طيران المستعمر التركي استهدف فيما سبق شاحنات الوقود والغذاء، واغتيال المدنيين في مركباتهم الخاصة على الطرقات في بني وليد ونسمة، كما أنه تعمد استهداف المدنيين أكثر من مرة ومنها تلك المرة الذي استشهدت خلالها الطفلة لوجين محمد بريش، الأحد الماضي إثر سقوط قذيفة على منزلها، بمنطقة قصر بن غشير، حيث أن القصف على تلك المنطقة متواصل منذ أسبوع، وتستهدف تلك القذائف الأحياء السكنية والمرافق المدنية، وعلى عكس الحقيقة زعمت ما تعرف بـ”غرفة عمليات بركان الغضب” الأحد الماضي أن المدفعية (التابعة للمليشيات المسلحة) استهدفت بدقة ما أسمتها معاقل العدو في قصر بن غشير ومحيطها.

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الطيران التركي المسير قصر بن  غشير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كما حزرنا . قونونو اعلن انطلاق عمليه تحرير ترهونه. صباح اليوم . خلينى اقول ده التخطيط السليم . ناس معتمدة على الهجوم دائما وبتوصل الانتصار بهجوم على مكان اخر بتستغل ضعف الخصم وانهيار معنوياته . عكس الجيش الخيبان اللى استراتيجيته دفاع وصد هجوم فقط ولما بيحرر مدينه او يصد هجوم بيروح ينام ويأنتخ . ويستنى خصمه لما يستعيد قواه ويجمع نفسه ويرجع له اقوى . معركه ترهونه هتكون اسهل من اى هجوم سابق عليها . مهيأه للاستسلام . معنويات صفر . جيش مأنتخ ونايم فى العسل .ومستنى الهجوم عشان يدمر له كام اليه ويقتل كام مرتزق ويسلم المدينه وهو فرحان بانه خسرهم اليات ومرتزقه .. ترهونه على المساء وصباحا الى الجفرة .

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