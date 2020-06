الفزاني: سحب عينات عشوائية من المخالطين لمصابي كورونا ببلدية غريان

أعلن رئيس لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا ببلدية غريان نصرالدين الفزاني، الخميس، أن اللجنة ستقوم بأخد عينات عشوائية من المختلطين بالمصابين بفيروس كورونا الذين تم اكتشافهم فى البلدية وعددهم 9 مواطنين لمكافحة انتشار العدوى.

وأوضح الفزاني فى تدوينة عبر صفحة البلدية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم التواصل مع كافة الحالات المصابة وعزلهم بمنازلهم، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة حتى الآن.

وطالب الفزاني المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية وتنفيذ قرار حظر التجول والتقيد بالحجر المنزلي والتباعد الإجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

