بدء عمليات تدريب العناصر الطبية في سبها

شرعت الفرق الطبية التي وصلت إلى مدينة سبها ضمن قافلة طبية سيّرتها وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمس الأربعاء، في تدريب العناصر الطبيّة التي ستعمل على متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا بالمدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن الفرق الطبية بدأت في تشغيل مركز استقبال وفرز الحالات التي تعاني من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا داخل مدينة سبها.

هذا وكانت وزارة الصحة بالوفاق، قد أرسلت في الثامن والعشرين من مايو الماضي قافلةً طبية إلى مدينة سبها تضم فرقًا متخصصة في طب الطوارئ والعناية الفائقة، لتتولّى التعامل مع الحالات وإخضاعها للفحوصات.

كما أرسلت وزارة الصحة ضمن القافلة الطبية جهازي PCR «جهاز يستخدم لتحديد سلالة الفيروس الموجود في جسم الإنسان»، وGeneXpert المطوّر حديثًا من شركة “سيفيد” ، والمعتمد حديثًا من هيئة الغذاء والدواء الأميركية كأحد الفحوص للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال خمسٍ وأربعين دقيقة.