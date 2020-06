“مكافحة الأمراض” فرع سبها يضع شروطا لفحص حالات الاشتباه بكورونا

أكد مدير فرع المركز

الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، على أنه ابتداءً من اليوم الخميس، لن يجرى أي تحليل

للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا بالمختبر المرجعي لفرع المركز، مالم تستوف جميع

الفحوصات الطبية من تحاليل مخبرية روتينية، وصور الأشعة السينية وصور الاشعة المقطعية.

وأضاف مدير

الفرع، أن هذه الشروط تطبق حسب البروتوكول المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الأمراض،

على أن يتم استكمالها ممهورة بتوقيع الطبيب والنمودج الخاص بالبيانات المعمول به، ويستثنى

من هذا الإجراء حاليا الحالات المخالطة فقط، مطالبًا بالإلتزام والتقييد.

