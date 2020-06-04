البلدي غات يبحث توحيد الجهود لمجابهة وباء كورونا

عقد بديوان المجلس البلدي غات، أمس الأربعاء، اجتماع بحضور وكيل ديوان المجلس البلدي ورئيس لجنة مجابهة أزمة كورونا جمعة احمد السنوسي ومدير مستشفى غات العام ومدير مديرية الأمن غات ومدير إدارة الخدمات الصحية ومدير العام لشركة خدمات النظافة غات وعدد من حكماء وأعيان بلدية غات.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة توحيد الجهود من أجل مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، وأيضاً سبل توفير الاحتياجات الأساسية للقطاع الصحي والوقود للبلدية وأيضاً توفير مواد التعقيم والكلور لفرق الرش بشركة خدمات النظافة غات.

كما تطرق الاجتماع لإجراءات فرض حظر التجول بالبلدية وبذل مزيد من الجهود لتسيير دوريات متحركة للأجهزة الأمنية داخل وحول البلدية لتنفيذ حظر التجوال.