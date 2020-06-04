زايد يوجه رسالة شكر لقطر وتركيا بعد السيطرة على مطار طرابلس الدولي

أخبار ليبيا 24- متابعات

بارك عضو المجلس الرئاسي، ووزير التعليم في حكومة الوفاق، محمد عماري زايد، سيطرة قوات حكومة الوفاق، على مطار طرابلس الدولي.

زايد ذكر في بيان له، أن السيطرة على معسكرات جنوب طرابلس، بمثابة استكمال تحرير الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس – حسب قوله.

وزعم أن هذا التحرير هو تأكيد على استمرار العزم على تحرير باقي المطارات والقواعد في الجنوب والشرق وكل التراب الليبي من سيطرة ما وصفهم بـ”الانقلابيين” ودول العدوان الأجنبي، مُشددًا على عودة هذه المناطق إلى سيادة الدولة الليبية.

ووجه عماري زايد رسالة إلى أهالي مدينة ترهونة، قائلاً “نجدد الدعوات لأهلنا في ترهونة للانحياز إلى الوطن ورفع الغطاء الاجتماعي عن الانقلابيين وتسليم قادة الإجرام والسلاح للدولة وتجنيبها الاقتتال”.

وأكد أنه لا مكان لحفتر ومن أيده من السياسيين، مُحذرًا من أي عملية سياسية تهدف للالتفاف على ما وصفها بـ”الانتصارات” وتكافئ الانقلابيين، حسب قوله.

ووجه عماري زايد رسالة شكر إلى تركيا وقطر، قائلاً “نجدد شكرنا لدولتي تركيا و قطر على دعم الشعب الليبي وحكومته الشرعية، ونؤكد عزمنا على مقاضاة الدول التي تورطت في دعم الانقلابيين وما سببته من خسائر في الأرواح و دمار في البنية التحتية”.

واختتم “نبارك عودة المهجرين والنازحين إلى بيوتهم، ونؤكد من جديد على أن إصرارنا وعزمنا على تحرير كل الوطن هو أمر غير قابل للتفاوض أو المساومة أبدًا”.

وأعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق أمس الأربعاء، سيطرتها على مطار طرابلس الدولي، فيما كشفت مصادر عسكرية، في وقت سابق، عن وجود تحشيدات لقوات الوفاق والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا للهجوم على المنطقة.

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