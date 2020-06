أخبار ليبيا 24 – متابعات بارك وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، سيطرة قوات الوفاق على مطار طرابلس الدولي. باشاغا أهدى ، في سلسلة تغريدات له على تويتر، السيطرة على المطار إلى “كل المظلومين والنازحين والمهجرين الذين طالهم ظلم مليشيات حفتر ومرتزقته، وكل أبطال قوات عملية بركان الغضب، وأمهات الشهداء والجرحى الذين بدلوا الغالي […]

