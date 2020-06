اتفاق فرنسي إيطالى على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء، إن هناك تقارب بين إيطاليا وفرنسا حول ليبيا، موضحا أنه اتفق مع نظيرة الإيطالى لويجى دي مايو، على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية وتدفق الأسلحة إليها.

وأكد لودريان فى تصريحات صحفية، أن مستقبل ليبيا يجب أن يقرره الليبيون، مشيرا إلى أن فرنسا وإيطاليا عازمون على تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين حول ليبيا.

ولفت لودريان إلى أن فرنسا وإيطاليا يسيران على نفس النهج بما يخص أمن منطقة البحر المتوسط.

