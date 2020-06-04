اللجنة الإستشارية لمجابهة كورونا: مسؤولية منع تفشي الوباء تقع على الجميع بالتزامهم بالتباعد الإجتماعي

ليبيا – أكد عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا الدكتور سليمان الشيباني أبو سريويل على أن الوضع الوبائي في ليبيا لا يزال تحت السيطرة.

أبو سريويل أوضح بحسب مركز مكافحة الأمراض بأن الجهات المعنية تعمل كل مافي وسعها لاحتواء الموقف ، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا لا يدعو إلى القلق.

وأرجع زيادة معدل الحالات المسجلة في ليبيا خلال الأيام الماضية إلى ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة سبها ، مضيفاً بأن مسؤولية منع تفشي الوباء تقع على الجميع بالتزامهم باتباع قواعد الصحة العامة وممارسة التباعد الاجتماعي.

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