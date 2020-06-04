تفاصيل استئناف محادثات لجنة 5+5 بشأن ليبيا

استأنفت لجنة المباحثات العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5″، أمس الأربعاء، عملها لاستكمال المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأوضح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن اجتماعا عقد عبر الفيديو، مع اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، برئاسة المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.، مرجحا أن يتم عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق، في الأيام المقبلة.
وأكد دوجاريك، استمرار المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار، والترتيبات ذات الصلة، قائلا: “ويليامز تحدثت مع خمسة ممثلين من وفد الجيش الليبي”.
يشار إلى أن البعثة الأممية، كانت قد أعلنت قبل أيام ترحيبها بقبول كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020م.
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