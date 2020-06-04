تفاصيل استئناف محادثات لجنة 5+5 بشأن ليبيا

استأنفت لجنة المباحثات ‏العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5″، أمس الأربعاء، عملها لاستكمال المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق ‏النار في ليبيا.

وأوضح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن اجتماعا عقد عبر الفيديو، مع اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، برئاسة ‏المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.، مرجحا أن يتم عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق، في ‏الأيام المقبلة.

وأكد دوجاريك، استمرار المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق ‏النار، والترتيبات ذات الصلة، قائلا: “ويليامز تحدثت مع خمسة ممثلين ‏من وفد الجيش الليبي”.‏

يشار إلى أن البعثة الأممية، كانت قد أعلنت قبل أيام ترحيبها بقبول كل من ‏حكومة الوفاق والجيش الليبي استئناف مباحثات ‏وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق ‏التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية ‏المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020م.‏