التونسية وفاء الشاذلي: على الرئيس والجيش الوقوف في وجه جنون «الغنوشي» بليبيا

أكدت المحامية التونسية وفاء الحزامي الشاذلي، أن برلمان تونس شرع لصالح التدخل السافر في ليبيا ودعم حكومة الإرهاب السراجية.

وقالت الشاذلي في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “آخر المهازل؛ برلماننا يشرع للتدخل السافر في ليبيا ودعم حكومة الإرهاب السراجية”.

وأضافت “شكرا للشرفاء على جهودهم لأنهم برهنوا أمام العالم أن تونس لها رجالها ونسائها الصناديد، لكن على الرئيس والجيش أن يتحملوا مسؤولياتهم والوقوف وقفة حازمة في وجه الغنوشي وجنونه قبل ما تقع الفأس في الرأس”.

وكان البرلمان التونسي قد رفض المصادقة على لائحة لرفض التدخل الخارجي في ليبيا، بعد جلسة شهدت مشادات بين النواب واتهامات بتعطيل سيرها وانحراف عن مسارها وتهميش لمسائلات النواب فيها، ما تسبب في رفعها لأكثر من مرة.

بينما اتهم نواب تونسيون، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بالعمالة لتركيا وقطر، وبتجاوز صلاحيات الرئيس في تونس، وذلك في جلسة مساءلته حول تحركاته الخارجية غير المعلنة.