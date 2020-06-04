الزائدي يحذر من مخططات تقسيم ليبيا

حذر أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، مصطفى الزائدي، من مخططات إخوانية لتقسيم ليبيا.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الإخوان وتوابعهم الذين يخوضون حربا قذرة من أجل البقاء في ليبيا والمغرب العربي، لا يهمهم تقسيم ليبيا أو بقاءها موحدة، همهم أن يبقوا هم، ليقيموا الخلافة العثمانية الثانية ٢٠٢٨ في المنطقةً. في ٢٠١١ استدعوا القوة النارية لطيران وصواريخ الناتو طويلة المدي لتدمير الجيش الليبي، وفي ٢٠٢٠ استدعوا القوة النارية للسلاح الجوي والبحري التركي والاف المرتزقة لتدمير الجيش الفتي الذي خرج من بين أنقاض النكبة، ليحافظ على ليبيا بلدا واحدا حرا مستقلا. على القوى الوطنية أن تتفهم هذه الحقيقة المرة وأن توحد جهودها للوقوف ضد محاولات التقسيم”، بحسب قوله.