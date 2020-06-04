لودريان: مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون وليس مصالح قوى خارجية

ليبيا – أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون وليس مصالح قوى خارجية.

لودريان قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” “علينا مواصلة جهود إعادة إنتاج النفط ووضع مسار داخلي بين الليبيين للانتقال السياسي وإيقاف التدخل الخارجي في ليبيا.

وفي رد على سؤال حول وجود خلاف في توجهات فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا أجاب لودريان: “هناك تقارب في وجهات النظرومستقبل ليبيا لا يجب أن يكون مبنياً على مصالح القوى الخارجية بل بين أيدي الليبيين”.