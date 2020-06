قال السفير البريطاني

لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، اليوم الخميس، إن ليبيا تشهد تطورات مقلقة على الصعيد العسكري،

إلا أن هناك مؤشرات إيجابية فيما يخص جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، لاسيما

مع استئناف المحادثات العسكرية للجنة 5+5.

وأوضح هوبتون،

في تصريحات تلفزيونية، أن ليبيا تمثل قضية معقدة للغاية ويعيش الشعب الليبي وضعا حرجا

منذ أحداث 2011م، لكن ما يجب التركيز عليه في الخطوات المقبلة هو المجتمع الدولي، وعلى

وجه الخصوص الدول التي شاركت في مؤتمر برلين وقطعت على نفسها التزامات بدعم المحادثات

بين الأطراف الليبية؛ بحيث يستطيع الليبيون أنفسهم الوصول إلى مستقبل آمن.

وأضاف أن التحدي

الذي يواجهه المجتمع الدولي الآن هو كيفية دعم جهود الأمم المتحدة وجمع الأطراف المتنازعة

في ليبيا؛ بحيث تستطيع التوصل إلى حل سياسي وفق مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الأمم المتحدة

ذات الصلة.

وطالب كل البلدان

المنخرطة في ليبيا بضرورة احترام قرار حظر توريد السلاح إليها، وأن ترقى إلى مستوى

التزماتها فيما يخص قرارات مجلس الأمن، قائلا: “نحن أيضا في المملكة المتحدة تقع على

عاتقنا مسؤولية خاصة لضمان احترام حظر السلاح، وإتمام التفاوض بين الأطراف الليبية،

وأن يكون هناك خفض للتوتر يؤدي إلى وقف إطلاق النار، والتوصل في النهاية إلى توافق

سياسي”.

The post السفير البريطاني: ليبيا تعيش وضعا حرجا منذ 2011 وأزمتها معقدة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24