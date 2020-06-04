بوبطينة : جهاز النهر الصناعي يحتاج لتوفر الظروف الأمنية الملائمة حتى يتمكن من توفير المياه لمناطق ليبيا كافة

أكد رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي المهندس ناصر بوبطينة أن الجهاز يتعرض منذ عام 2011 لعدد من المشاكل والصعوبات من الناحيتين المالية والأمنية، وأن العاملين بالجهاز يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية لتوفير المياه لكل الليبيين والتي تعد مياه الجهاز المصدر الأساسي والوحيد لهم.

وأضاف بوبطينة في تصريح لقناة ليبيا روحها الوطن أن جميع الانقطاعات التي حدثت للمياه كانت لأسباب خارجة عن إرادة الجهاز منها انقطاعات الكهرباء والتخريب المتعمد والمساومات والابتزازات وخاصة في منظومة الحساونة سهل الجفارة التي تعد المغذي الأساسي لمدن ومناطق المنطقة الغربية.

موضحا أن حوالي 120 بئرا في منظومة الحساونة سهل الجفارة من أصل 150 بئرا خارج الخدمة بسبب التخريب المتعمد وسرقة المعدات والتوصيلات غير الشرعية الأمر الذي تسبب في فقدان ما يقرب عن 400 ألف متر مكعب من إجمالي إنتاجية الحقل.

وعبر بوبطينة عن حاجة الجهاز للاستجابة لمطالبهم بتوفير الظروف الأمنية الملائمة حتى يتمكنوا من أداء الأعمال المنوطة بهم على الوجه الأكمل لا سيما أن العاملين بالجهاز من مهندسين وفنيين يقومون بأداء أعمالهم دون انقطاع رغم ما يتكبدون من صعوبات.

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