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الجيش ينسحب من محاور جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انسحبت وحدات الجيش الوطني يوم أمس من محاور جنوب طرابلس، وتحديداً من مطار طرابلس وعين زارة ووادي الربيع تلاه إعلان لقوات الوفاق بالسيطرة على تلك المناطق، بعد 8 أيام متواصلة من القتال في هذه المناطق.

ولم يُفسّر انسحاب وحدات الجيش من قبل غرفة العمليات أو المتحدث باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، لكنه في عين قوات الوفاق يعتبر نصراً عسكرياً من دون حديثهم عن عامل الوجود التركي.

وشهد محور مطار طرابلس اشتباكات عنيفة منذ صباح البارحة، وقبل أوامر الانسحاب التي جاءت عصراً، وهي امتداد لأيام كانت قوات الوفاق تشن فيها هجمات متكررة وبنفس الوتيرة بعد قرار القيادة العامة للجيش الوطني إعادة الانتشار في المنطقة الغربية فيما عُرف بسياسة إعادة التموضع.

وجاء هذا الانسحاب للوحدات العسكرية متزامناً مع زيارة للقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى العاصمة المصرية القاهرة ولقائه رئيس الأركان ووزير الدفاع، وسط تأكيدات عن تفعيل مسار المفاوضات العسكرية المعروف بمسار 5+5 الذي اعتمدته البعثة الأممية فترة غسان سلامة لكنه توقف بسبب بُعد المسافة وظهور فيروس كورونا.

ويحمل انسحاب الجيش من طرابلس عدة تفسيرات، أولها أن الانسحاب جولة من جولات المعركة التي لم تنتهِ بعد، وتفسير آخر يفيد بأن الأمور قد باتت شبه محسومة لقوات الوفاق مصحوبة بالتدخل العسكري التركي والمرتزقة السوريين.

تراجع ملحوظ وانحسار في رقعة العمليات العسكرية في محيط طرابلس، لكن الأيام القادمة قد تكون حبلى بمزيد من الأحداث خصوصاً أن الأوضاع العسكرية في المنطقة الغربية ما تزال هي المسيطرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • مبروك للجيش نجاحه فى الانسحاب من جنوب طرابلس التى دفع فيها 7 الاف من جنودة دماؤهم وعام من الحرب الوصول اليها .. ياريت ينجح فى الانسحاب من ترهونه وبنى وليد والجفرة .

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  • انتهى كل شىء بعد سنة وشهر من الحرب والدمار وحسمت تركيا المعتوه الأمر لصالح الميليشيات والبلطجية ولن تقوم لليبيا قائمة وأصبحت الميليشيات الحاكم الفعلى للبلاد فى المنطقة الغربية فلا مؤسسات ولا دستور ولا قانون ولا بناء الا مزيد من البلطجة والنهب والسلب

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  • الجيش الليبي لم ولن يهزم مهما حاولت تركيا وحكومة الفلوكة ولكن احتمال كبير ان حرب طرابلس ليس مفيدة لانها مكتظة بالسكان وقد رابط الجيش سنة من جر المليشيات الى خارج طرابلس والمليشيات محتمية بالمدنيين والجيش لا يريد كارثة في طرابلس وحرب شوارع ولهذا السبب وبعد دخول تركيا والمرتزقة السوريون لابد للجيش اعادة التخطيط وهذا الاحتمال الوارد لانه البقاء في محيط طرابلس هو عبارة ان استنزاف لقدرة الجيش وبدون نتائج لان المدنيين هم المشكلة وربما تخطيط الجيش لجر المليشيات والمرتزقة الى اماكن مفتوحة وبعدها تصير المعركة الحقيقية وبعيدة عن المدن المكتظة بالسكان.
    الحرب بين جيش وارهابيين ومرتزقة وتشكيلات متناحرة بيكون فيه تخطيط ذكي جدا وربما الايام القادمة تظهر علامات جديدة والامور العسكرية لها قادة يخططون والجيش يتبع اوامر وتسلسل عسكري ولكن المليشيات حرب فوضوية بدون هدف والايام تبين المستور

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