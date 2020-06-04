انقاب: ستبدأ بعد قليل حرب المنتصرين مع بعضهم البعض

توقع الكاتب والباحث صلاح انقاب، أن الحرب في ليبيا لن تتوقف، مهما كان اسم المنتصر في المعارك الدائرة في البلاد الآن.

وقال انقاب، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الحرب لن تقف مهما كان اسم المنتصر”.

وأضاف “ببساطة ستبدأ بعد قليل أولى جولات حرب المنتصرين مع بعضهم البعض، وهو سيناريو مستمر منذ 2012”.

وكان الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد أكد أن لجنة المباحثات ‏العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5″، استأنفت عملها، يوم أمس الأربعاء.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: “كان هناك ‏اجتماع عبر الفيديو، مع اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، برئاسة ‏المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.”.

ولفت إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق، في ‏الأيام المقبلة، مؤكدًا استمرار المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق ‏النار، والترتيبات ذات الصلة، مُختتمًا: “ويليامز تحدثت مع خمسة ممثلين ‏من وفد الجيش الوطني الليبي”.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت ترحيبها بقبول كل من ‏حكومة الوفاق غير الشرعية والجيش الوطني الليبي استئناف مباحثات ‏وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق ‏التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية ‏المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020م.