فرقاطة يونانية تنضم لـ «إيريني» قبالة سواحل ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن انضمام فرقاطة يونانية إلى أسطول “إيريني” لتنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بحسب ما نشره موقع قناة العربية.

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق بعد تأجيل “مهمة إيريني” لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، وفق ما قال وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل، حيث تأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وبدأت المهمة البحرية في 18 الشهر الماضي بمشاركة البارجة الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة البحرية تتبع لوكسمبورغ، وفق ما أفاد الاتحاد الأوروبي في بيان.

وتحل إيريني محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة.