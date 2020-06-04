بالصور: تشييع جثامين ضحايا الهجوم المسلح في تراغن أمس

شيع أهالي بلدية تراغن جثامين مدير قسم الخطوط الكهربائية في البلدية أبوبكر خميس وأبنائه الأربعة، الذين لقوا حتفهم في هجوم مسلح أمس الأربعاء.

ونشر المجلس التسييري للبلدية عبر حسابه على «فيسبوك»، اليوم الخميس، صورا لتشييع الجثامين، وأداء صلاة الجنازة عليهم، وسط حضور أمني وشعبي.

ونعى المجلس أمس، الضحايا، كاشفا أن مسلحين مجهولين هاجموا منزل عائلة المتوفى في حي الحرية، وقتلوه وأبناءه أمام زوجته وابنته الصغرى، كما أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام، كما دعا السلطات الأمنية في البلدية إلى القيام بواجباتهم لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وجاء هذا الحادث بعد أيام قليلة من إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير وقع استهدف نقطة أمنية في مدخل تراغن، لكن لم يتسبب في سقوط أي ضحايا.

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