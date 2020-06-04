اخبار ليبيا الان عاجل

مقتل 14 شخصا في قصف للطيران المسير التركي على منطقة قصر بن غشير

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال محمد اللافي أحد سكان طريق المنارة بمنطقة قصر بن غشير، إن الطيران التركي المسير وجه أربعة ضربات على المنطقة السكنية التى سقطت بها.

وأوضح اللافى فى مقطع مرئي منتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي أن القصف الجوي للطيران التركي تسبب استشهاد 12 شخصًا من عائلته، ووقوع العديد من الإصابات.

ويذكر أن الطيران التركي استهدف فيما سبق شاحنات الوقود والغذاء، واغتيال المدنيين في مركباتهم الخاصة على الطرقات في بني وليد ونسمة، قصر بن غشير ومحيطها.

The post مقتل 14 شخصا في قصف للطيران المسير التركي على منطقة قصر بن غشير appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الله يرحمهم وهذه نتائج التدخل الخارجي كارثة على ليبيا ناس ابرياء يموتوا هباء ماثور الله يلعن الخونة الحقراء الذين جلبوا الاستعمار التركي. الله يرحمك يا قذافي كنت شاد هم وبلاء كثير

    رد