مقتل 14 شخصا في قصف للطيران المسير التركي على منطقة قصر بن غشير

قال محمد اللافي أحد سكان طريق المنارة بمنطقة قصر بن غشير، إن الطيران التركي المسير وجه أربعة ضربات على المنطقة السكنية التى سقطت بها.

وأوضح اللافى فى مقطع مرئي منتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي أن القصف الجوي للطيران التركي تسبب استشهاد 12 شخصًا من عائلته، ووقوع العديد من الإصابات.

ويذكر أن الطيران التركي استهدف فيما سبق شاحنات الوقود والغذاء، واغتيال المدنيين في مركباتهم الخاصة على الطرقات في بني وليد ونسمة، قصر بن غشير ومحيطها.

