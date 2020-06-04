امغيب: محيطنا المغاربي خذلنا.. وتونس تحت سيطرة الإخوان

أعرب عضو مجلس النواب سعيد امغيب، عن انتقاده لما وصفه بـ”خذلان المحيط المغاربي” للدولة الليبية في أزمتها.

وقال امغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “محيطنا المغاربي خذلنا، وجلسة مجلس نواب الشعب التونسي الممتدة حتى ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم أثبتت للجميع أن تونس، مسيطر عليها من قبل تنظيم الإخوان المسلمين الذين جعلوها مرتهنة للاتراك ومشاركة بشكل واضح في تنفيذ المؤامرة الدولية التي تتعرض لها ليبيا والجيش، وقد سمحت وساهمت وسهلت للتدخل العسكري التركي المباشر الذي عرقل عملية السيطرة على العاصمة طرابلس”.