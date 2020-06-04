الحالة الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بامتداد لمنخفض جوي صحراوي يتحرك يوم الغد ناحية الشرق مصحوب برياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة احيانا مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وارتفاع ملحوظ اليوم في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي حيت تسجل مابين (30-40) مْ.

وتصل درجات الحرارة يوم الغد إلى 45مْ على سرت – ابونجيم ومزدة. بينما تسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على المناطق من رأس اجدير الى الخمس – سهل الجفارة والجل الغربي .

وتسجل درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ يوم الغد على المناطق الشرقية مع رياح جنوبية شرفية نشطة احيانا مثيرة للأتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية وتنخفض يوم السبت وتبقى الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.