أخي إنفصل رأسه عن جسده.. بالصور | مجزرة بشعة جديدة يرتكبها الطيران التركي المسير بمنطقة قصر بن غشير

ليبيا – إرتكب الطيران التركي المسير في وقت متأخر يوم أمس الأربعاء مجزرة جديدة في حق عائلة اللافي ومن بينهم نساء وأطفال بمنطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس وتحديدا بمنطقة المنارة.

محمد اللافي أحد الناجين من قصف الطيران التركي كشف في مقطع مصور تابعته المرصد بأن طائرة مسيرة تركية قد إستهدفت بشكل مباشر بـ 4 غارات تجمع لعائلتهم ، مبيناً بأن القصف أسفر عن مقتل 12 شخ من العائلة بطريقة بشعة.



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محمد اللافي الذي كان مصدوماً وهو يتحدث عن هذه المجزرة أكد بأن شقيقه قد إنفصل رأسه عن جسده جراء القصف وأن العديد من أفراد اسرتهم بينهم أطفال في حالة حرجة داخل مستشفى ترهونة.

وتبين الصور التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي للجثث التي تمكنت العائلة من إنتشالها بشاعة المجزرة التي حصلت على يد ما وصفها محمد اللافي بـ”طيران السراج” (الطيران التركي المسير الداعم لمسلحي الوفاق) حيث تسبب في قطع أطراف المواطنين ورؤوس بعضهم وتحويل البقية إلى أشلاء فضلاً عن الإصابات الخطيرة لمن تبقى على قيد الحياة.

يشار إلى أن هذه المجزرة ليست الأولى للطيران التركي المسير بمنطقة قصر بن غشير حيث قام الأخير في وقت سابق بقصف عائلة داخل سيارتهم بمنطقة قصر بن غشير وتوفيت العائلة بالكامل ونقلت جثثهم إلى مستشفى ترهونة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية