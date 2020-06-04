البرلمان التونسي يعارض لائحة إعلان رفض التدخل بليبيا

رفض مجلس نواب الشعب التونسي مشروع لائحة إعلان رفض التدخل الخارجي في ليبيا مؤكدا مناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل تونس، التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر والرافضة لأي تدخل خارجي في ليبيا من شأنه ضرب وحدة ترابها والمساس من سيادتها.

وكانت لائحة الحزب الدستوري المقدمة تستوجب الحصول على أصوات 109 نواب بحسب المادة 141 من النظام الداخلي، وهو ما لم يتحقق لتظل الأمور كما كانت عليه.

الجلسة التي عُقدت أمس الأربعاء والتي بدأت بالتأجيل والتمديد لم تكن جلسة مساءلة بالمفهوم المتعارف عليه، بل كانت جلسةً حوارية أسماها التونسيون جلسة “فرّغ قلبك”، ذلك أن القوانين المعمول بها لا تسمح بمساءلة علنية وواضحة لأي من أعضاء مجلس نواب الشعب.

ومن الأصوات البارزة في جلسة الأمس التي امتدت لساعات طويلة كان صوت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى التي قالت في كلمتها إلى راشد الغنوشي إن أساس حزبه ديني وشمولي وليس مدنيا، وإن مجلس نواب الشعب لا يُشرّفه أن يكون على رأسه.

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