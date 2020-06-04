فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي مجلس جامعة عمر المختار

القبة 04 يونيو 2020 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، بمقر إقامته في مدينة القبة، مجلس جامعة عمر المختار، حيث قدم مجلس الجامعة التهنئة لفخامته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتناول اللقاء جملة من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بأداء الجامعة ومتطلباتها من أجل أداء دورها المناط بها بما يذلل الصعاب في كافة كليات الجامعة في البيضاء والقبة ودرنة، خاصة التي تتعلق بالدعم المالي وكذلك تفعيل قانون الجامعات الذي أقره مجلس النواب في جلساته السابقة.

واستعرض المجلس ما قدمته الجامعة في مجال البحوث والدراسات المختلفة في كل كلياتها وورش العمل والمؤتمرات العلمية والمستويات التي حققتها الجامعة في السنوات السابقة وما تحتاجه من دعم والمخصصات المالية لتقديم كل برامجها العلمية وفق اختصاصها وما تحتاجه الدولة والمجتمع.

الجدير بالذكر أن اللقاء قد تطرق إلى المبادرة التي قدمها فخامة رئيس مجلس النواب للشعب الليبي، لحل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد وقام فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بشرحها على مجلس جامعة عمر المختار.

وفي ختام اللقاء طمأن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” مجلس جامعة عمر المختار، بمتابعة كل ما تم طرحه من موضوعات وقضايا ووعدهم بمناقشة كل متطلبات الجامعة مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة، لتؤدي الجامعة الدور المناط بها في العملية التعليمية والدراسات والبحوث والمؤتمرات العلمية.(وال – القبة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال